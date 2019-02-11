Tolga Sarıtaş kimdir? sorusu özellikle genç oyuncunun yer aldığı Söz dizisi nedeniyle araştırılıyor. Söz dizisinde Yavuz karakterini canlandıran oyuncu Tolga Sarıtaş, genç oyuncular arasında dikkatleri üstüne çeken isimlerden biri olmayı başardı. Tolga Sarıtaş'ın hayatından detaylar haberimizde...

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 (28 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yöneldi ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro oyunlarında rol aldı.

Oyunculuk haricinde müzik gruplarına katılarak baterist ve gitarist olarak sahne alan Tolga Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle büyük beğeni kazandı ve ardından Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı.

20 Ocak 2017 tarihinde vizyona giren Kötü Çocuk adlı sinema filminde de Meriç karakterini canlandıran Sarıtaş, günümüzde Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde Yavuz Karasu karakterini canlandırmaktadır.