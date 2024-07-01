Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda
4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen, şimdi de oğlunun yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Oğlunun durumuyla ilgili açıklama yapan Bezmen, yaşadığı üzüntüyü; "İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın" sözleriyle dile getirdi
2015'te yazar Nermin Bezmen ile evlenip 2017'de ABD'ye yerleşen oyuncu Tolga Savacı, 4 ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata veda etmişti. Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verilmişti.
Eşi Tolga Savacı'nın vefatının ardından zor günler geçiren Nermin Bezmen, bir acı durumla daha karşı karşıya kaldı. Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
"EVİNE, AİLENE SAĞLIKLA DÖN"
Oğluyla çektirdiği fotoğraflarını yayımlayan Nermin Bezmen, sevenlerinden dua istedi.
Bezmen, "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim. İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, yaradan seni bana, bizlere bağışlasın... Evine, ailene sağlıkla dön yavrum" dedi.
"DURUMU STABİL"
Nermin Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu şu sözlerle duyurdu; "Benim biricik oğlum, zen ve rind Cazımaçim, yaradan o güzel yüreğini aşkla, sanatla çarpması için sana, seni bizlere bağışladı, bağışlasın... Yüreği sevgi dolu, şefkatli sayfa arkadaşlarım, yağmur gibi akan dualarınıza minnettarım. Oğulcuğumun stent operasyonundan sonra durumu stabil, ancak henüz yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Tanrım; tüm hastalara şifa, hasta yakınlarına sabır, kuvvet versin. Sevgiyle kalın."