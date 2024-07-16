Tolga Zengin'den Cenk Tosun'a destek!

İşte Tolga Zengin'in sosyal medya paylaşımı:

İki ay önce Cenk'in kalmasını istememeniz nasıl olağan ve hakkınızsa bugün de Cenk'in kendi tercihini yapması bir o kadar olağan ve hakkıdır. Yıllardır verdiği emeği, yaşattığı sevinçleri, kazandırdıklarını, fedakarlıklarını hatırlayın. Hatırlamak isterseniz vicdanınızı da hatırlayın. Orada bir yerde duruyor olmalı.