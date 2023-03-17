Tolgahan Sayışman: Almeda’nın psikolojisi bozuldu

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HABERTURK.COM

Tolgahan Sayışman, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre rol aldığı dizinin tatil gününde diğer işlerine koşturduğunu ifade eden Tolgahan Sayışman, Ramazan ayının ilk haftasında afet bölgesine gideceğini dile getirdi.

Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin onursal başkanı olan Tolghan Sayışman, “Ramazan ayının ilk haftası bölgede olacağım inşallah. Şu an arkadaşlarımız orada ihtiyaçlar konusunda çalışmalar yapıyor. Hem onları ulaştıracağız hem de birlikte iftar yapacağız” dedi.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi Sayışman, 2017'de ABD'de evlendi. Çiftin iki çocukları bulunuyor.

"Depremle ilgili bir önlem alabildiniz mi?" sorusuna Tolgahan Sayışman, bu konuda şunları söyledi; “Ailemi, kendimi kurtarsam bile aklım sevdiğim insanlarda, sizlerde olacak. Umarım öyle kötü günler bir daha yaşamayız. Almeda’nın deprem olduğundan beri psikolojisi bozuldu. Hep yakınlarda olmamı istiyor. Hiç kolay değil umarım bu zamanları hızla atlatırız.”