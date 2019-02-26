İşte o anlar...

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Anne olmak için gün sayan Almeda Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 7,5 aylık hamile olan Abazi, dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Abazi'nin eğlenceli paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.