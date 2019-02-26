Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı

Giriş: 26.02.2019 - 08:36 | Güncelleme:  

Anne-baba olmak için gün sayan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin mutlu evlilikleri sürüyor. 7,5 aylık hamile olan Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti

  • 1Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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    13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz aylarda check-up için hastaneye gittiğinde bir oğulları olacağını öğrenmişti. Anne-baba olmak için gün sayan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin mutlu evlilikleri sürüyor.

  • 2Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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    Anne olmak için gün sayan Almeda Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 7,5 aylık hamile olan Abazi, dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Abazi'nin eğlenceli paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

  • 3Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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    İşte o anlar...

  • 4Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 7Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 11Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 12Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 13Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 14Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 15Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 16Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 17Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 18Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 19Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 21Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 22Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 23Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 24Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 25Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 26Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 27Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 28Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 29Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 30Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 31Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 32Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 33Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 34Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 35Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 36Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 37Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
    37|47
  • 38Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 39Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 40Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 41Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
    41|47
  • 42Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 43Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 44Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 45Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 46Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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  • 47Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamile dansı - Magazin haberleri
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