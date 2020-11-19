Tolgahan Sayışman: İşi büyütüyoruz

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'deki bir balıkçıda yemek yedi.

Çıkışta gazeteciler, Sayışman'a "En son görüştüğümüzde inşaat ve tekstil işine gireceğinizi söylemiştiniz. Biraz daha detay alabilir miyiz?" sorusu yöneltildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Tolgahan Sayışman, şunları söyledi:

Tekstil işine girmeyi daha önce de istiyordum. Pandemi sürecinde bu fikri geliştirdik. Liseden arkadaşıma ortak oldum. Bayrampaşa'da fabrikamız var. Markamızın online satışlarına başladık. Çok da güzel gidiyor ve işi büyütüyoruz. İnşaat sektöründe de çok sevdiğim bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum. Göktürk'te 40 dairelik bir rezidansa ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık, ilk kepçeyi vurduk.

Oyuncu, kendisine Bayrampaşaspor'un asbaşkanı olduğu hatırlatılınca, "Bayrampaşaspor'u arkadaşlarımla birlikte satın aldık. Ben de asbaşkanlığını yürütüyorum. Çekimlerden dolayı, takımı biraz uzaktan takip ettim ama şimdi işin içinde daha çok bulunacağım. Başkan Erkan Özkaya ile birlikte, takımı en kısa sürede üst liglere taşımak istiyoruz." dedi.