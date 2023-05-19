Tolgahan Sayışman: Zorlamayın

"BİRAZ SABREDECEKSİNİZ"



Oğluna tıraş olma konusunda baskı yapmadıklarını belirten Sayışman, "Çocuğu saç kestirirken sorun yaratan ailelere sesleniyorum; çocuğu rahat bıraksınlar, bir süre sonra o kendiliğinden yaptırmak istiyor. Biraz buna sabredeceksiniz" diyerek, güldü.



Kendi saçlarını da uzatan oyuncu, "Bu saç zor değil, uzun ya da kısa fark etmiyor benim için" şeklinde konuştu.