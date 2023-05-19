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Tolgahan Sayışman: Zorlamayın

Etiler'de görüntülenen Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan'a tıraş olma konusunda baskı yapmadıklarını dile getirdi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Çocuğu saç kestirirken sorun yaratan ailelere sesleniyorum; çocuğu rahat bıraksınlar, bir süre sonra o kendiliğinden yaptırmak istiyor. Biraz buna sabredeceksiniz" diyerek, güldü

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  • Tolgahan Sayışman: Zorlamayın - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan ile birlikte Etiler'deki berberden çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlere oğluyla poz veren Sayışman'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

    "Efehan çok beğeniyor, 'Beni hep buraya getir diyor" ifadelerini kullanan Tolgahan Sayışman, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
  • Tolgahan Sayışman: Zorlamayın - Magazin haberleri

    "BİRAZ SABREDECEKSİNİZ"

    Oğluna tıraş olma konusunda baskı yapmadıklarını belirten Sayışman, "Çocuğu saç kestirirken sorun yaratan ailelere sesleniyorum; çocuğu rahat bıraksınlar, bir süre sonra o kendiliğinden yaptırmak istiyor. Biraz buna sabredeceksiniz" diyerek, güldü.

    Kendi saçlarını da uzatan oyuncu, "Bu saç zor değil, uzun ya da kısa fark etmiyor benim için" şeklinde konuştu.
  • Tolgahan Sayışman: Zorlamayın - Magazin haberleri

    "ÖNEMLİ TİCARET HAMLELERİM VAR"

    Yaz aylarında çalışacağını belirten Tolgahan Sayışman, "Tabii ki ara ara tatil yapacağız ama çok önemli ticaret hamlelerim var. Bu yaz onlarla ilgileneceğim. Fırsat olunca da ufak kaçamaklar yaparız" açıklamasında bulundu.
  • Tolgahan Sayışman: Zorlamayın - Magazin haberleri

    "HAYAT KAPALI KUTU OLARAK DEVAM EDEMİYOR"

    Örnek ünlü ailelerden biri olarak görülen Sayışman'a, "Nazardan korkuyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Oyuncu, "Korkuyoruz ama kendimizce gerekli önlemleri alıyoruz. Hayat bizim konumumuzdaki insanlar için kapalı kutu olarak devam edemiyor" ifadelerini kullandı.
  • Tolgahan Sayışman: Zorlamayın - Magazin haberleri

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