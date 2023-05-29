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Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de 14 yaşındaki Tolgahan Özgür sulama kanalında boğuldu - Güncel haberler
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14 yaşındaki Tolgahan sulama kanalında boğuldu

Mersin'de 14 yaşındaki Tolgahan Özgür, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Özgür´ün yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi

Mersin'de 14 yaşındaki Tolgahan Özgür sulama kanalında boğuldu - Güncel haberler
DHA

Mersin'de, serinlemek için sulama kanalına giren Tolgahan Özgür (14) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Tarsus ilçesi Heleke Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzme bilmediği belirtilen Tolgahan Özgür, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği sulama kanalında çırpınmaya başladı.

Özgür'ün çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. Tolgan Özgür sudan çıkarılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tolgahan Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen Özgür'ün yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Tolgahan Özgür'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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