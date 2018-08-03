Ekranların en eğlenceli programlarından biri olan TOLGSHOW’a bu hafta Ferit Aktuğ konuk olacak. Aktuğ’un cebinde getirdiği sürpriz hediyesi izleyenleri kahkahaya boğarken, Aktuğ çocukken itfaiyeci olmak istediğini de ilk kez "TOLGSHOW"da açıklayacak. Çevik ile Aktuğ’un kebapçı oyunu izleyenleri kahkahaya boğarken, ikilinin birlikte yapacağı Hint dansı programa damgasını vuracak.

TOLGSHOW’un ikinci perdesinde Tolga Çevik ‘Mr. Fogg’, Sarp Bozkurt ise onun uşağı ‘Paspartu’ olarak ekrana gelecek. İkilinin 80 günde dünyayı gezme macerasında başlarına gelmedik kalmayacak.

TOLGSHOW NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW’un yeni bölümü 4 Ağustos Cumartesi akşamı 23.30’da FOX’ta.

TOLGSHOW 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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