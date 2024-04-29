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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas: 4 haftada 2 galibiyet hedefliyoruz - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Tolunay Kafkas: 4 haftada 2 galibiyet hedefliyoruz

        Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki 34. hafta maçında Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor'u 4-1 yenilgiyle uğrattı. Takımın teknik direktörü Tolunay Kafkas, ligde kalabilmek için kalan dört maçta en az iki galibiyet almayı hedeflediklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:37 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:37
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        "4 haftada 2 galibiyet hedefliyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, kalan 4 haftada 2 maç kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

        Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        Her maçın final havasında olduğunu dile getiren Kafkas, "Çok stresli ve gergin maçlar oynuyoruz. Her maç final havasında. Bu oyun, daha önceki oyunlarımıza göre istediğimiz gibi değildi ama sonuç önemli. Takımımın pres gücü oldukça yüksekti. Sakat oyuncularımız yeni döndü. Maçta pozisyon hataları da yaptık. Maçın içerisinde bir plan değişikliğine gidip topu rakibe bıraktık. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kalan 4 maçın 2'sini kazanarak ligde kalacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Tolunay Kafkas, ligde kalan maçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Kayserispor iyi bir takım. Çok sevdiğim bir kardeşim de orada şuan. Kayseri deplasmanı, bizim için kolay olmayacak. Gaziantep de zor bir deplasman. Sonrasında Galatasaray ve Samsunspor maçları var. 42 puanın bizi kurtaracağını düşünüyorum. Son 4 haftaya girerken bir yükselişimiz var ve bu bizim avantajımız. Bunu artıya çevirirsek her maçı kazanabiliriz. Bu ligde 40 puanın altındakiler şu anda tehlikede. Küme düşme mücadelemiz son haftaya kalırsa, en kritik maçımız Samsunspor karşılaşması olacaktır."

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