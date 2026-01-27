Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tom Barrack, Mesrur Barzani ile görüştü | Dış Haberler

        Tom Barrack, Mesrur Barzani ile görüştü

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 01:18 Güncelleme: 27.01.2026 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tom Barrack, Mesrur Barzani ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda Suriye'deki durumu görüştüğünü belirtti.

        Barrack, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

        Görüşmede, Suriye'deki durum, ateşkesin korunmasının önemi ve özellikle Kobani'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasının ele alındığını kaydeden Barrack, "Irak konusunda ise ABD'nin tutumu net bir şekilde sürüyor: İran tarafından kurulan bir hükümet, ne Irak ve Suriye'nin daha parlak bir geleceğe yönelik hedefleri için ne de ABD ile etkili bir ortaklık için başarılı olur." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri - 24 Ocak 2026 (Adnan Şahin İki Kıtanın Birleştiği Şehir İstanbul'da)

        Adnan Şahin iki kıtanın birleştiği şehir İstanbul'da.  Adnan Şahin ile Halkın Lezzetleri Habertürk TV'de.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz"
        "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz"
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi