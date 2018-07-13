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Cruise bir röportajında film setinde kaza geçirdiğini ve ayak bileğini kırdığını anladığını belirterek "Çevremdekiler benim ne zaman iyileşip çekime geri dönebileceğim, aksiyon sahnelerinde koşabileceğim konusunda endişeliydi. Ama onlara kısa sürede iyileşeceğimi söyledim. Gerçekten de öyle oldu. Herkes benim aylar boyunca tedavi göreceğimi düşünürken birkaç haftada tekrar eski halime döndüm" diye konuştu.