Tom Cruise, görev aşkına 40 saat havada kaldı

Doğum adı; Thomas Cruise Mapother IV olan Tom Cruise, 1981'de 'Endless Love' ile başladığı oyunculuk kariyerinin ilk yıllarını berbat bir şekilde geçirdi. İlk 5 filminin en yüksek hasılatı; 35 milyon dolardı. O filmler arasında en düşük gişeye sahip filmin hasılatı ise sadece 1 milyon 200 bin dolar...

Tom Cruise; Brooke Shields ile Martin Hewitt'in başrollerini paylaştığı 'Affedilmeyenler'de, küçük bir rol için kamera karşısına geçti.

1983 yapımı 'Riskli İş' ile kariyerinde az biraz kıpırdanma yaşayan Tom Cruise'un bir sonraki filmi olan 1985 yapımı 'Efsane', hasılatı ve eleştirmenlerden aldığı notlarla hayal kırıklığı yarattı.

'Riskli İş'

Tom Cruise; için için yanıyor ama bir türlü patlama yapamıyordu. O patlamayı gerçekleştiren filmi ise 1986 yapımı 'Top Gun' oldu. Bir önceki filminin hasılatından, yüzde 2.250 daha fazla hasılata (353.816.701 Dolar) sahip olan 'Top Gun', Cruise'u tek filmle küresel şöhret haline getirdi. Bu filmin ikincisi olan 2022 yapımı 'Top Gun: Maverick' ise 1.495.696.292 Dolarlık hasılatıyla, Tom Cruise'un en çok hasılat yapan filmi oldu.

Top Gun', 2015’te Kongre Kütüphanesi tarafından saklanması için ABD Ulusal Film Arşivi'ne seçilerek ABD sinemasının simgelerinden biri oldu. Sonra öyle bir filmde rol aldı ki kariyerinde ikinci sıçrama tahtası oldu. Öyle ki hasılatı, 'Top Gun'dan bile fazlaydı. 'Yağmur Adam'... 'Yağmur Adam' Bu filmde rol alması da tamamen doğru zamanda, doğru yerde ve yanında doğru kişinin olmasının sonucuydu. Kız kardeşi; "Git konuş" demeseydi, büyük bir olasılıkla, o ikinci sıçramayı o dönemde yapamayacaktı. Şöyle; Tom Cruise ile kız kardeşi Cass, bir restorana gitti. Cruise; o günün, o anlarını şöyle anlattı: Kardeşim; "Oraya git ve ona 'merhaba' de" dedi. Ben de; "Merhaba demeyeceğim" dedim. Bunun üzerine; "Onu tanıyorsun, filmlerini biliyorsun" dedi. Kardeşim normalde böyle şeyler yapmaz. Ben de insanlara hemen yaklaşmam ama o çok ısrarcıydı. "Eğer yapmazsan, oraya gidip ona kim olduğunu söyleyeceğim" dedi. "Kim olduğumu bilmeyecek, bu gerçekten aşağılayıcı olacak" dedim. Kardeşimin ısrarı üzerine pes ederek Dustin Hoffman'ın yanına gidip; "Affedersiniz Bay Hoffman, üzgünüm" der demez; "Cruise!" diye yanıt aldım. Ayrılırken; "Seninle bir film yapmak istiyorum" dedi. Ben de; "Bu güzel olurdu efendim" dedim." Ve olan da buydu. Bir yıl sonra 'Yağmur Adam'ın senaryosunu gönderdi.

'Yağmur Adam', 354.825.435 dolarla Tom Cruise'un o güne kadar olan 10 filmi arasında en yüksek hasılatı elde etti. Hasılat konusunda 15 yıllık kariyer rekorunu ise 'Yağmur Adam'dan 12 yıl sonra 1996'da 'Görevimiz Tehlike' ile kıran Tom Cruise, artık başka bir seviyeye geçti. Yeni seviye; bu filmin ikincisinde aynı zamanda yapımcı da olmasıydı. İkinci filmin hasılatı, 'Görevimiz Tehlike'nin süregelen bir seri olmasına olanak sağladı. 'Görevimiz Tehlike' HİKÂYE, 1966'DA BAŞLADI 'Görevimiz Tehlike'; 7 yıl boyunca, 'Impossible Missions Force' olarak bilinen gizli hükümet ajanlarından oluşan küçük bir ekibin maceralarını ekranlara yansıtan TV dizisi olarak yayınlandı. 'Ethan Hunt'u Tom Cruise'un canlandırdığı 'Görevimiz Tehlike', 1996'da sinema filmine uyarlandı. Dizide, başrolleri; Steven Hill, Barbara Bain ve Greg Morris paylaştı. 'Görevimiz Tehlike 2' için kendisine kaşe ücreti olarak 75 milyon dolar yazdı. Bu rakamla, 'Bir oyuncunun alacağı en yüksek kaşe' ünvanına sahip oldu. 'Görevimiz Tehlike 2' HASILATI; 5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI 'Görevimiz Tehlike' serisinin önceki 7 filminin küresel gişe hasılatı; 4.255.661.226 Dolar olarak gerçekleşti. Gösterimdeki sekizinci filmle birlikte bu rakamın 5 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Oyunculuğa ilk adımını attığı günlerde eleştirmenlerin, "Sokakta yürürken karşınıza çıkan ilk adama filmde rol verin, Tom'dan daha iyi oynar" dediği Tom Cruise, günümüzde dünyanın en gözde, en çok kazanan erkek oyuncusu... Bugünlere de öyle kolay gelmedi.

Şöhretin yan etkisi olan kibre kapılmadan ve "Ben, artık oldum" diyerek yan gelip yatmadan, her defasında üstüne daha fazlasını koyarak çalışan Tom Cruise'un azmine, işini sevmesine, iş ahlakına en iyi örneklerden biri; 'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma / Bölüm 2'nin tanıtım çalışmaları oldu. Tanıtım çalışmalarına gelmeden önce, çekim öncesi ve çekimlerdeki çalışmalarından söz etmek gerekiyor. Rolü en fazlasıyla benimseyebilmek, izleyicilere; mümkün olduğunca organik sahneleri izletmek için en tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmayan Tom Cruise, beyazperdede birkaç saniye görünecek bir sahne için aylarca çalışıyor. İki yıl önce verdiği bir röportajda; 80 yaşındaki Harrison Ford'un kariyerinden ilham aldığını ve aynı yaşa kadar 'Görevimiz Tehlike' filmleri çekmek istediğini söyleyen Tom Cruise, filmin New York galasında bu sözünün hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi: Aslında ben filmleri, 80'lerime kadar değil, 100 yaşıma kadar çekmeye devam edeceğim demiştim. Asla durmayacağım. Aksiyon da yapacağım, drama da, komedi de. Hepsi beni heyecanlandırıyor."

Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma / Bölüm 2'nin galaları için mayıs ayını uçarak ve kırmızı halıda yürüyerek geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Şöyle; Dünyanın ekvator uzunluğu; 40.075 kilometre. Tom Cruise, 13 günde; 3 kıtada; 35.589 kilometre yol kat etti. Cruise; 13 günün 40 saat 35 dakikasını (1.6 gün) havada geçirdi. İşin ilginç yanı; Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma / Bölüm 2'nin uçak sahnelerinin çekimlerinin de yaklaşık 40 saat sürmesi. Tasarım: Can Baytak Peki bu kadar çok çalışmanın karşılığında Tom Cruise'un serveti ne kadar? TOM CRUISE'UN SERVETİ ♦ Forbes Dergisi'nin 2024 verilerine göre; serveti, yaklaşık 800 milyon dolar. ♦ Emlak yatırımları; 100 milyon dolardan fazla. Colorado’da 320 dönümlük arazi üzerinde, değeri 40 milyon dolar olan malikânesi bulunuyor. Sadece kayak yapmak için yılda birkaç günlüğüne oraya gidiyor. ♦ Özel Jetler ♦ Helikopter ♦ Motosikletler ♦ Paraşütler (Tom Cruise, böylelikle paraşütlerin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne serdi.) ♦Tekneler (Trip 7 adlı yatının değeri; 35 milyon dolar) ♦ Lüks bir otomobil TÜRKİYE'DEKİ GİŞE KAYBININ BİR BAŞKA GÖSTERGESİ 'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma / Bölüm 2'nin gişesi, dünyada 204 milyon dolarlık hasılatla açıldı. Film, Türkiye'de ise düşük bir gişeyle açıldı. Serinin önceki filmlerinin açılış rakamları, Türkiye'de 2022'den itibaren sinema izleyicisinin azaldığının bir başka göstergesi oldu.

‘GÖREVİMİZ TEHLİKE’NİN TÜRKİYE'DEKİ AÇILIŞ GİŞELERİ ♦ Görevimiz Tehlike 3 (2006)… 135.419 ♦ Görevimiz Tehlike - Hayalet Protokolü (2011)… 164.690 ♦ Görevimiz Tehlike 5 (2015)… 143.592 ♦ Görevimiz Tehlike - Yansımalar (2018)… 138.911 ♦ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma / Bölüm 1 (2023)… 69.702 ♦ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma / Bölüm 2 (2025)… 51.412 * Serinin birinci ve ikinci filminin gösterime girdiği yıllarda, Türkiye’de gişe rakamları açıklanmıyordu. REKLAM Görevimiz Tehlike' serisinin önceki 7 filminin küresel gişe hasılatı; 4.255.661.226 Dolar olarak gerçekleşti. Gösterimdeki sekizinci filmle birlikte bu rakamın 5 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. SİNEMA TARİHİNİN EN İYİ 5 GİŞE AÇILIŞI ♦ Yenilmezler: Oyunun Sonu (2019)… 357.115.007 Dolar (2.293.710.708 Dolar) ♦ Yıldız Savaşları Bölüm VII (2015)… 247.966.675 Dolar (2.071.310.218 Dolar) ♦ Yenilmezler 3: Sonsuzluk Savaşı (2018)… 257.698.183 Dolar (2.052.415.039 Dolar) ♦ Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (2021)… 260.138.569 Dolar (1.921.426.073 Dolar) ♦ Yıldız Savaşları: Bölüm VIII (2017)… 220.009.584 Dolar (1.334.407.706 Dolar) * Parantez içindeki rakamlar; filmlerin gösterim bitimine kadar olan hasılatını gösteriyor. Tom Cruise, filmlerindeki rolleriyle film festivallerinden ve diğer organizasyonlardan ödüller aldı. Bir ödülü de ABD Deniz Kuvvetleri verdi. TOM CRUISE HAKKINDA BİLGİLER ♦ 2006'daki 67 milyon dolarlık kazancıyla dünyanın en güçlü ünlü kişisi seçildi. ♦ 2007'de yapımcısına en fazla para kazandıran oyuncu oldu. ♦ ‘Son Samuray’, Japonya’da büyük sempati toplamasını sağladı. Öyle ki 2006’da 10 Ekim ‘Tom Cruise Günü’ olarak ilan edildi. ♦ 1984’te Paul Newman, yöneteceği 'Harry & Son'ın seçmelerinde kadroya almadı. Aynı Paul Newman, iki yıl sonra ‘Paranın Rengi’nde başrolü birlikte paylaşmak için onu filmin yönetmeni Martin Scorsese’ye önerdi. ♦ ‘Top Gun’dan sonra rol aldığı her filmin sözleşmesine; “Filmde kullandığım motosiklet çekimlerden sonra benim olur” maddesi ekletti. ♦ Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes’tan boşandığında her üç eşi de 34 yaşındaydı. ♦ 2017’de ‘Görevimiz Tehlike VI’nın çekimleri esnasında binadan atlarken ayak bileği kırıldı. Çekimlere 7 hafta ara verildi. ♦ 2003’te ‘Son Samuray’ın çekimleri esnasında kılıç boğazını kesti. Kılıcın atardamara gelmemesiyle kazayı ucuz atlattı. ♦ Lise döneminde okulun güreş takımındaydı. Dizinden sakatlanınca güreşi bırakarak takımdan ayrılmak zorunda kaldı. ♦ 1996’da bir trafik kazasına şahit oldu. Yaralanan kadını hastaneye götürdü. Kadının sağlık sigortası olmadığını öğrenince 7 bin dolarlık hastane faturasını ödedi. ♦ 14 yaşındayken annesiyle babası boşandı. 2006’daki bir röportajında babası hakkında "O, bir şeyler ters giderse sizi tekmeleyecek türden bir insandı. Hayatımda harika bir ders oldu benim için” dedi. ♦ ‘Operasyon Valkyrie’de rol almasında filmde canlandırdığı 'Albay Claus von Stauffenberg'e benzerliği önemli bir etkendi. ♦ 1994'te pilotluk lisansı aldı. Uçaklarını ve helikopterlerini zaman zaman kendisi kullanıyor. ♦ Filmlerdeki rolleriyle ABD Deniz Kuvvetlerine yaptığı önemli katkılar nedeniyle Üstün Kamu Hizmeti Ödülü aldı. Tom Cruise'un özel hayatına gelecek olursak; son günlerde adı; Küba - İspanyol oyuncu Ana de Armas ile anıldı. Bu konuda her iki taraf da ilişki yaşadıklarını doğrulamadı. Armas, konuyla ilgili soruları; "Birlikte bir proje üzerinde çalışıyoruz" şeklinde cevapladi. TOM CRUISE'UN EVLİLİKLERİ ♦ 1987 - 1990... Mimi Rogers ♦ 1990 - 2001... Nicole Kidman ♦ 2006 - 2012... Katie Holmes * Tom Cruise'un Nicole Kidman ile evli olduğu dönemden; iki evlatlık, bir de Katie Holmes'tan doğma bir çocuğu bulunuyor. Tom Cruise demişken, ne yazık ki İstanbul, büyük bir fırsat kaçırdı. Şöyle; 'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma / Bölüm 2'nin çekimlerinin bir bölümünün Kapalıçarşı'da çekilmesi planlandı. Tom Cruise ile filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, İstanbul'a gelerek, Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu. Gelmeden önce de Kapalıçarşı yönetimiyle gizlilik anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre; Kapalıçarşı'nın kapalı olduğu pazar günü için planlanan incelemeler gizililik içinde gerçekleştirilecekti. Ne var ki çarşı esnaflarından biri ertesi günü dükkanına ait kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.