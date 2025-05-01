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        Haberler Dünyadan Tom Cruise ile Ana de Armas ikilisi hakkında yeni iddia: Aşklarını Cannes'da ilan edecekler - magazin haberleri

        Tom Cruise ile Ana de Armas ikilisi hakkında yeni iddia: Aşklarını Cannes'da ilan edecekler

        Son zamanalarda sık sık birlikte görülen ve haklarında çıkan aşk söylentileri dinmek bilmeyen Tom Cruise ile Ana de Armas ikilisinin, Cannes Film Festivali kırmızı halısına birlikte çıkarak aşklarını ilan etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:21
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        'Aşklarını Cannes'da ilan edecekler'
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        Aşk yaşadıkları iddia edilen Tom Cruise ile Ana de Armas, son dönemde üst üste birlikte görüntülendi. Pilotluk ehliyeti olan ve sık sık helikopter kullanırken görülen Cruise, Armas ile birlikte geçtiğimiz haftalarda helikopterden inerken görüldü.

        'Top Gun', 'Görevimiz Tehlike' gibi ünlü serilerin 62 yaşındaki yıldızı Tom Cruise ile 'No Time To Die' ve 'Blonde' gibi yapımlarla tanınan 36 yaşındaki Armas, şimdiye kadar aşk iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı. Hatta ikilinin, sinema projesi için sık sık bir araya geldiğini iddia edenler de oldu. Ancak üst üste helikopter yolculuğunda görüntülenmeleri, bir süredir devam eden aşk söylentilerinin doğrulanması olarak yorumlandı.

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        Tom Cruise'un yeni 'Görevimiz Tehlike' devam filmi 'Mission: Impossible - The Final Reckoning', 14 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde izleyicilerle buluşacak. Tom Cruise ile Ana de Armas'ın Cannes galasında bir araya gelmesi bekleniyor. Armas'ın kırmızı halıda Cruise'a eşlik edeceği ve bu şekilde de artık aşklarını herkese ilan edecekleri konuşuluyor.

        Tom Cruise ile Ana de Armas hakkındaki aşk söylentilerinden önce, Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile aşk yaşıyordu. Hollywood'un yarı Kübalı yarı İspanyol oyuncusu, Kasım 2024'te Anido Cuesta ile Madrid sokaklarında öpüşürken görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından Ana de Armas ile Manuel Anido Cuesta cephesinden bir daha ses çıkmadı. Bunun yerine güzel oyuncu birkaç kez Tom Cruise ile birlikte görüldü ve tabii ki hemen haklarında aşk söylentileri çıktı.

        Ana de Armas, Kasım 3-2024'te Manuel Anido Cuesta ile öpüşürken görüntülendi

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        İkilinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Londra'da bir helikopterden birlikte inerken görülmesi söylentilerin gerçek olma ihtimalini güçlendirdi. Son konuşulanlara bakılırsa Katie Holmes'tan boşandığından bu yana bekar olan Cruise, Ana de Armas ile evlenmeyi bile aklından geçiriyor. Söylentilere göre Cruise bu konuda üyesi olduğu Scientology tarikatından da onay aldı. Tarikatın önde gelenleriyle konuştu ve Armas'ın uygun bir eş adayı olduğu konusunda onayını aldı.

        Ana de Armas, daha önce 'Deep Water' filmindeki rol arkadaşı Ben Affleck ile 2020'nin başlarında filmin çekimleri esnasında birliktelik yaşadı, Ocak 2021'de ayrıldı

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        #Tom Cruise
        #Ana De Armas
        #aşk
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