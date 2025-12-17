Habertürk
        Tom Cruise'un hızlı gecesi

        Tom Cruise'un hızlı gecesi

        Aksiyon filmlerinde motosikletle hızlı ve heyecanlı sahnelere imza atan Tom Cruise, akşam yemeği sonrasında motosikletiyle görüntülendi

        Giriş: 17.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:25
        Hızlı gece
        Aksiyon filmlerinin en zorlu sahnelerinde bile dublör kullanmamasıyla bilinen Tom Cruise, özel hayatında da hem helikopter hem de motosiklet kullanmayı tercih ederek hızlı yaşıyor. 63 yaşındaki oyuncu, Los Angeles'ta bir otelde akşam yemeğinin ardından motosikletiyle ayrılmadan önce otel personeliyle vedalaşırken görüntülendi.

        Kırmızı motosikletiyle gezintiye çıkan, motorcu ceketi giymeyi ve kaskını takmayı ihmal etmeyen Cruise, güler yüzlü haliyle objektiflere yansıdı.

        Bu gezinti, ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner'ın eşiyle birlikte evlerinde ölü bulunmasının hemen ardından geldi. Reiner çiftinin ölümünden sorumlu tutulan oğullarının tutuklanmasıyla büyük bir şok etkisi yaratan ölüm haberi sonrası, Hollywood dünyasından pek çok isim, sosyal medyada taziye mesajı yayımladı.

        Daha önce, Reiner'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, dört dalda Oscar'a aday gösterilen 'Birkaç İyi Adam'da (A Few Good Men) rol alan Tom Cruise ise şoke edici cinayet sonrası, herhangi bir mesaj paylaşmadı. Üstelik Cruise'un sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı biliniyor.

        Tom Cruise, 1992 yapımı filmin vizyona girdiği yıl The New York Times'a verdiği röportajda; "Rob ilginç bir adam. Fiziksel olarak iri bir adam ve onda sizi etkileyen bir tatlılık var. Oyuncuları seviyor. Yaptığı işi seviyor" yorumunu yapmıştı.

