Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri 18 yaşında milyoner oldu - magazin haberleri

        Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri 18 yaşında milyoner oldu

        Tom Cruise'un, Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen ancak yıllardır görmediği kızı Suri, artık babasının kendisi için ayırdığı fondan yararlanabiliyor. 18 yaşındaki Suri'nin milyonlarca dolarının olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tom Cruise ve Katie Holmes'un kızı Suri, henüz 18'indeyken bir milyonere dönüştü.

        Suri Cruise, yıllardır kendisiyle görüşmeyen babası Tom Cruise sayesinde yüklü miktarda paraya sahip oldu. 18 Nisan'da 18 yaşına basan Suri, babasının kendisi için ayırdığı fondan artık yararlanabiliyor.

        2

        İddiaya göre Cruise, Holmes’tan boşanırken bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın bir kısmı Suri'nin gelecekteki mali durumunu da içeriyordu. Buna göre Suri 18 yaşına bastığında bu fona erişmesine izin verildi. Paranın geri kalanı 30'lu yaşlarına geldiğinde ona sunulacak. Bu fonun, tüm parayı bir kerede alıp kullanamayacağı şekilde oluşturulduğu öğrenildi.

        Suri Cruise, kullanabildiği kadarıyla bile vakıf fonu aracılığıyla önemli bir servet elde etti.

        3

        Yakın zamanda kendisi için ayrılan vakıf fonuna erişim hakkı verilen Suri'nin, eskisinden çok daha zengin olduğu bildirildi. Vakıf fonunun kesin büyüklüğü bilinmiyor, ancak Tom Cruise'un 600 milyon doların üzerinde bir servetinin olduğu düşünülürse fonda önemli bir miktar birikimin olduğu tahmin ediliyor.

        Aşk çocuğu olarak doğup büyüse de Suri, uzun yıllardır babasından uzak bir hayat yaşıyor. Tom Cruise’un kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor. Suri, yıllarca annesinin kanatları altında yaşadı. Artık annesinden uzakta yaşıyor ve Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

        4

        Katie Holmes, Nisan 2005'te Tom Cruise ile sevgili olmuştu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlanmışlardı. 18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise, İtalya'nın Bracciano kentindeki 15'inci yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendiğinde Suri 7 aylıktı.

        5

        Nicole Kidman'la olan ilk evliliğinden şu anda 31 yaşında olan Bella ve 29 yaşında olan Connor adında iki evlatlık çocuğu olan Cruise, Kidman'dan üyesi olduğu Scientology tarikatı yüzünden olaylı bir şekilde boşanmasının ardından, Kate Holmes ile de aynı sebeple boşanmıştı.

        6

        Cruise, boşanma aşamasında Holmes'a Suri 18 yaşına gelene kadar yılda 400 bin dolar ve gelecekteki "tıbbi, diş, sigorta, eğitim, kolej ve diğer müfredat dışı masrafları" ödemeyi kabul etmişti.

        #Tom Cruise
        #suri cruis
        #katie holmes
        #servet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar