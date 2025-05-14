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        Haberler Dünyadan Tom Hardy, sağlık sorunlarından dert yandı - Magazin haberleri

        Tom Hardy, sağlık sorunlarından dert yandı

        İngiliz oyuncu Tom Hardy, verdiği son röportajında sağlık sorunlarını dile getirdi. Hardy; "Gerekirse kök hücre tedavisini deneyeceğim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:00
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        Sağlık sorunlarından dert yandı
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        'Venom', 'The Dark Knight Rises' ve 'Mad Max: Fury Road' gibi aksiyon filmlerinin yıldızı Tom Hardy, Esquire UK dergisine samimi açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki oyuncu, aksiyon sahneleri nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

        "İki diz ameliyatı geçirdim, bel fıtığım ve siyatiğim de var" diyen ünlü oyuncu; "Ve bende şey de var... Plantar fasiit mi? Nereden çıktı bu? Ve neden? Neden!" diye adeta isyan etti.

        PLANTAR FASIIT

        Topuk kemiğinin ayak parmaklarına bağlayan ayağın alt kısmındaki lifli dokunun iltihaplanması hastalığı.

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        "Sanki her şey paramparça oluyor ve daha iyiye gitmeyecek" diyen Tom Hardy, tıbbi gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekirse kök hücre tedavisi gibi tedavileri deneyebileceğini de açıkladı.

        Yaşadığı zorluklara rağmen Tom Hardy, formunu jiu-jitsu yaparak korumaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Ancak ünlü oyuncu, bu sporu yaparken de korkutuğunu belirterek; "Erkeklerden korkuyorum. Çünkü onlardan çok fazla var ve her zaman sizden daha güçlü biri oluyor" ifadelerini kullandı.

        Üç oğlu olan Tom Hardy, 2014'te meslektaşı Charlotte Riley ile hayatını birleştirerek, ikinci kez evlenmişti.

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        #Tom Hardy
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