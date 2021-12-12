"AYAKLARIM ONDAN ÖNCE YERE BASIYORDU"

"Örümcek Adam'ın bizi bir köprünün tepesinde salladığı ve beni oraya bıraktığı özel bir akrobatik sahne var." diyen Zendaya daha sonra şu şekilde konuşmuştu:

'MJ'i nazikçe köprüye bırakması ve ondan uzaklaşması gerekiyor. Ama boy farkımız yüzünden ondan önce yere iniyordum, ayaklarım açıkça ondan önce yere basıyordu.

Holland ise "Ve süper kahraman benim. Havalı görünmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.