Tom Odell sevilen şarkılarıyla bir kez daha İstanbul’da

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Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, 24 Haziran tarihinde Maximum Uniq Açıkhava'da bir kez daha Türkiye’deki sevenleriyle buluşacak.

Konserin biletleri Biletinial üzerinde satışa çıktı.

Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüyen Tom Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan şarkılardan oluşan ilk albümü Long Way Down ile büyük beğeni topladı.

Odell, 2016 yılında JimAbiss ile iş birliği yaparak WrongCrowd albümünü yayımladı.

Çıktığı dönemde büyük ilgiyle karşılanan Another Love şarkısı, İranlı kadınların dayanışmasının simgesine dönüşmüştü.

*Fotoğraf: DHA