Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İngiliz şarkıcı Tom Parker, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

32 yaşındaki Parker, eşi Kelsey Hardwick ve iki çocuğu ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

"The Wanted" grubuyla adını duyurduktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Tom Parker, yaptığı paylaşımda, hastalıkla savaşırken kendisine en büyük desteğin eşinden geldiğini ifade etti.