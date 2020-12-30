HABERTURK.COM

Yeni yıla sayılı günler kala birçok kişinin hayali pandemide aldığı kiloları geri vermek. Ancak dikkat! Uzmanlar, kısa süre içerisinde kilo vermek amacıyla yapılan şok diyetlerin ve yanlış beslenme yöntemlerinin, bağışıklık sistemine zararlarına dikkat çekiyor.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN BESİNLER ARASINDA

Düzenli uyku, doğru egzersiz ve bol su tüketimi sağlıklı yaşamın olmazsa olmazları. İşte bu listede bağışıklığa katkı sunan protein, Omega-3, vitamin ve mineraller de göze çarpıyor. Tüm bunları içeren ton balığı, hem sağlıklı beslenmenin hem de bağışıklığı güçlendirmenin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bağışıklığı güçlendirecek besinler arasında sıraladığı konserve ton balığı, düşük kalorisinin aksine yüksek Omega-3, protein ve mineralleriyle karşımıza çıkıyor. Ton balığı, aynı zamanda selenyum, D ve B vitamini kompleksi gibi değerli vitamin ve minerallerin temini açısından önemli bir gıda. Günlük 100 ila 300 gram tüketilmesi, ihtiyaç olan Omega-3 miktarını karşılayarak, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı oluyor.

"TON BALIĞI İLE KİLO VERMEK MÜMKÜN"

Balığın Omega-3 bakımından vücuda fayda sağlaması, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmesi için, derin ve temiz denizlerde yetişmesi ve doğal ortamında yakalanması gerekiyor.

Yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde her beş ölümden biri beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Araştırmacılar, kötü beslenmenin tüm dünyada diğer tüm risk faktörlerinden daha fazla ölüme yol açtığını belirtiyor. Kalp rahatsızlıkları ve kanser yalnızca obezitenin değil, tüm kötü beslenme alışkanlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Omega-3, vücutta yağ depolanmasını engelleyerek, hızlı yağ yakımı sağlarken, bağışıklık sisteminin korunmasında, beyin damarlarının güçlü ve sağlıklı kalmasında da etkili oluyor. Ton balığı tüketimiyle birlikte vücuda alınan Omega-3’ün diğer 10 faydası ise şöyle:

* Bağışıklığı güçlendirir: Ton balığı içinde bulunan Omega-3, bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde en büyük desteği sağlar.

* Kalp sağlığını korur: Omega-3 yağ asitleri, kandaki lipid seviyesini düşürür. Yüksek kötü kolesterolü olan insanlara fayda sağlar. Kalp ritmini kontrol eder, enflamasyonu düşürürken damarları açar.

* Beyin sağlığını destekler: Dopamini ve serotonini dengeleyerek, beyin işlevlerini düzenler.

* Cilt görünümünü güzelleştirir: Güneş ışınları tarafından tetiklenen enzimlerin serbest bırakılmasını engeller, cildi optimum koşullarda çalışır halde tutar.

* Göz sorunlarını tedavi eder: Göz sağlığını geliştirir, katarakt gibi göz sorunlarına iyi gelir.

* Felci önler: Kan damarlarını güçlendirip, kan dolaşımını desteklediği için felç olasılığını azaltır.

* Alerjilerle savaşır: Omega-3 mevsimler değişikliklerin neden olduğu alerjilere sebep patojenlerle savaşır.

* Kemikleri güçlendirir: Osteoporoz, dünyadaki yetişkin nüfusta gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor. Bu hastalık kemiklerin zayıflamasından kaynaklanıyor. Omega-3 ise bu duruma neden olan kaynakları tersine çevirmeye yardımcı oluyor.

* Kanseri önler: Omega-3 farklı kanser türlerini önleme etkisine sahip; yağ asitleri hem kötü huylu hücrelerin gelişimini engelliyor, hem de karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerden kurtulmayı kolaylaştırıyor.

* Depresyonu ve anksiyeteyi engeller: Yeterli miktarda alınan Omega-3 yağ asitleri, zihinsel hastalıkları azaltmada önemli bir rol üstleniyor. Kronik stres belirtileri, uykusuzluk ve sinirlilik tedavisinde etkili oluyor.