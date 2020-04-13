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Toplam ciro endeksi şubatta yıllık yüzde 22,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artış gösterdi.

ciro endeksi
AA

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubatta yıllık yüzde 22,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, şubatta yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 17,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 28,2, hizmet ciro endeksi yüzde19,8 yükseldi.

TOPLAM CİRO AYLIK ARTIŞ GÖSTERDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de şubatta aylık yüzde 1,6 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında şubatta aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,1, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2, ticaret ciro endeksi yüzde 1,8, hizmet ciro endeksi yüzde 1,2 arttı.

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