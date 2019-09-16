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Haberlerİş-Yaşam

Toplam ciro yüzde 12,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı Temmuz ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Ciro endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı

Ciro Endeksleri

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro yıllık değişim oranı, Temmuz 2019

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro aylık değişim oranı, Temmuz 2019

SANAYİ SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 12,5 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 6,8 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 9,2 arttı.

TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 12,2 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 23 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı.

Ciro endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2019

 

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