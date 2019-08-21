Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılı maaş artışlarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 20 Ağustos olarak belirlenen müzakere süresi içinde uzlaşma sağlanamadı. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin son teklifini 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 olarak açıkladı. MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ise iki yılda memur maaşlarına yapılacak toplam artışın en az yüzde 20 olmasını istediklerini söyledi. Hükümetin son teklifi ile MEMURSEN’in talebi arasında 6 puan fark bulunuyor.

Görüşmelerin ilk günü belirlenen takvim uyarınca, müzakerelerin 20 Ağustos’ta tamamlanması gerekiyordu. Hizmet kollarına ilişkin görüşmeler tamamlandı. Ancak, memur maaşlarına yapılacak artış konusunda uzlaşma sağlanamadı.



HAKEM KURULU SÜRECİ BAŞLADI

Belirlenen takvim uyarınca, uzlaşmazlık tutanağının tutulması ve sendikaların 23 Ağustos Cuma akşamına kadar hakem kuruluna başvurması gerekiyor. Sendikalar başvuru için cuma gününe kadar bekleyebilecek.

Sendikalar hakem kuruluna başvuru yapıncaya kadar uzlaşma yolu açık bulunuyor. Taraflar bu tarihe kadar kendi aralarında anlaşırlarsa hakem kurulu kararına gerek kalmayacak.

Bu tarihe kadar da bir uzlaşma sağlanamadığı takdirde sendikaların başvuruda bulunmasıyla hakem kurulu devreye girecek. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığında oluşturulan hakem kurulunda, 5’i sendikaların belirlediği isimler arasından olmak üzere 11 üye görev yapacak. Kurul toplantıları en az sekiz üyenin katılımı ile yapılacak. Kurulun, sendikaların başvurularından itibaren beş gün içinde karar vermesi gerekiyor. Hakem kurulunda oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor.

Sendikalar hakem kuruluna başvuruda bulunmazsa hakem kurulunun görev yapmasına gerek kalmayacak. Bu durumda memur maaş zamları, geçmişte olduğu gibi bütçe kanunu ile belirlenecek.