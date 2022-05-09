MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamayla birlikte kapalı alanlar, hastaneler ve toplu taşımada maske kullanımıyla önemli bir açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması: COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!

Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.