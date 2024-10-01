Toplumun gölgesindeki baskının sessiz gücü: İçselleştirilmiş baskıyla nasıl başa çıkılır?

KABULLENME VE NORMALLEŞTİRME SÜRECİ

Baskı altındaki bireyler, zamanla kendilerine dayatılan stereotipleri ve olumsuz imgeleri kabul etmeye başlarlar. Bu süreç, bireylerin kendilerini aşağı görmelerine neden olur ve baskıcıların görüşlerini içselleştirirler. Baskıyı kabullenen birey, sadece kendisini değil, aynı zamanda kendi grubundaki diğer insanları da baskıcı bir gözle görmeye başlar. Bu durum, bireyin baskıyı sürdüren ve onu pekiştiren bir rol oynamasına yol açar.