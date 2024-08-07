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        Toprak Mahsulleri Ofisi 2024-2025 kabuklu fındık alım fiyatları ne kadar oldu?

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üreticilerin merakla beklediği kabuk alımı fiyatlarını açıkladı. Yazılı olarak yapılan açıklamada alımların randevu ile yapılacağı da belirtildi. Peki, TMO kabuklu fındık alım fiyatları ne kadar oldu ve alımlar ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:38
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        Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024-2025 kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. TMO web sitesinden yapılan açıklamada, "TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. İşte, TM0 kabuklu fındık alımı fiyatları ve alım tarihi...

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        TMO 2024-2025 KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI

        2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre;

        - Levant kalite için 130 TL/Kg

        - Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlendi.

        Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde Levant kalite için 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise ortalama fiyat 135 TL/Kg olarak açıklandı.

        Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecek.

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        TMO 2024-2025 KABUKLU FINDIK ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Üreticiler 12 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevu alabilecek.

        Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

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