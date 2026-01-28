Toprak Razgatlıoğlu'ndan 'MotoGP' testi!

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 27 Şubat'ta başlayacak MotoGP kariyerinin ilk sezonu öncesinde Malezya'da yarın test için gaza basacak.

MotoGP'de ilk yarışına 27 Şubat'ta Tayland'da Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlayacak Toprak, öncesinde 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Malezya Sepang Uluslararası Pisti'nde test yarışlarında piste çıkacak.

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu ünvanının da sahibi olacak Toprak, Sepang'daki testlerde İtalya merkezli Pramac Racing motosikletiyle uyumunu artırmaya ve yarış temposunu geliştirmeye odaklanacak.