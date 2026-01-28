Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu'ndan 'MotoGP' testi! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu'ndan 'MotoGP' testi!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde MotoGP testine çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:11 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak Razgatlıoğlu'ndan 'MotoGP' testi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 27 Şubat'ta başlayacak MotoGP kariyerinin ilk sezonu öncesinde Malezya'da yarın test için gaza basacak.

        MotoGP'de ilk yarışına 27 Şubat'ta Tayland'da Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlayacak Toprak, öncesinde 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Malezya Sepang Uluslararası Pisti'nde test yarışlarında piste çıkacak.

        Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu ünvanının da sahibi olacak Toprak, Sepang'daki testlerde İtalya merkezli Pramac Racing motosikletiyle uyumunu artırmaya ve yarış temposunu geliştirmeye odaklanacak.

        ANTALYA'NIN PLAKA NUMARASI 07 İLE YARIŞACAK

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de Pramac Yamaha ile 2026 sezonunda kullanacağı yeni motosiklet ve renk düzeni, İtalya'nın Siena kentinde tanıtılmıştı.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de Antalya'nın plaka numarası 07 ile yarışacak.

        Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç dünya şampiyonluğunun ardından MotoGP kariyerindeki ilk mücadelesini 27 Şubat'ta Tayland'da verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavga sırasında kalp krizi geçirip ölmüştü; üvey oğlu tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kavga ettiği üvey babası Nurettin Aslıhan'ın (57) kalp krizinden yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Sercan Karataş, tutuklandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde