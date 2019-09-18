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HaberlerKültür-Sanat

'Topuklu Terlik Süt Yapar' DasDas'ta

Figen Şakancı'nın yeni oyunu 'Topuklu Terlik Süt Yapar' 25 Ekim'de tiyatro severlerele buluşacak.

DasDas

Kadınlık ve erkeklik; annelik ve kadınlık, aşk ve ilişki, toplumsal roller ve bireysel özgürlükler… İnsanlık tarihi boyunca hep tartışıla gelen bu meseleler 'Topuklu Terlik Süt Yapar oyunu da ironik bir dille ele alınıyor.

Figen Şakacı'nın yazdığı oyun kırk yaşında epey sert bir viraja giren ve hayati bir karar almak üzere olan Müjde'nin kendisine ve etrafındakilere sorduğu bir yığın soruya aradığı cevapları sahneye taşıyor.

Yönetmenliğini Altuğ Görgü'nün yaptığı, İrem Altuğ, Murat Danacı, Murat Liman, Nilgün Türksever, Altuğ Görgü'nün başrolleri paylaştığı oyun 25 Ekim Cuma günü saat 21.00’de, DasDas Sahne’de ilk gösterimini yapacak.

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