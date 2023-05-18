GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi ile geçici işçi çalıştırma süreleri artarken, çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek.

EMEKLİ ZAMMI EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarına ve emekli bayram ikramiyelerine uygulanan zam düzenlemesi EYT kapsamına dahil edilecek. EYT'liler de bayram ikramiyesi ödemesini 2 bin TL olarak alacak ve en düşük EYT emekli maaşı ödemesi de 7 bin 500 TL olacak.