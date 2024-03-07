TORBA YASA RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin TL olarak alacak.

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Ancak diğer maddelerin ne zaman yasalaşacağı netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşmeye başlanan, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8’inci Yargı Paketi, kabul edildi.TBMM Adalet Komisyonu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda ’8’inci Yargı Paketi’ olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL’lik ikramiyenin 3 bin TL’ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL’ye çıkarılmasını öngören 39’uncu madde de kabul edildi.