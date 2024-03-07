Torba yasa son durum 2024: Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?
Milyonların gündeminde torba yasa son dakika haberleri yer alıyor. Meclisten geçmesi beklenen torba yasa içeriğinde sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge ve taşeron işçilerine kadro gibi konular yer alıyor. Kanun teklifi TBMM'de kabul edilir edilmez Resmi Gazete'de yayınlanacak. Yeni torba yasa beklentileri sürerken kamu personelleri konuya dair detayları merak edip araştırıyor. Peki Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi, Torba yasa içeriğinde hangi maddeler var?
Torba yasa ne zaman çıkacak? Yeni torba yasa Resmi Gazete’de yayınlanacak. Torba yasa düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, torba yasa maddeleri ve içeriği açıklanacak. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin TL olarak alacak. İşte 2024 torba yasada son durum
TORBA YASA RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin TL olarak alacak.
Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.
İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.
Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Ancak diğer maddelerin ne zaman yasalaşacağı netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşmeye başlanan, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8’inci Yargı Paketi, kabul edildi.TBMM Adalet Komisyonu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda ’8’inci Yargı Paketi’ olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL’lik ikramiyenin 3 bin TL’ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL’ye çıkarılmasını öngören 39’uncu madde de kabul edildi.
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?
Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;
"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.
Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak. Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.
İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."
SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."