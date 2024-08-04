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        Haberler Gündem Güncel Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu | Son dakika haberleri

        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu

        Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtarmak isterken girdiği gölette hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:40
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        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
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        Giresun'da Alucra ilçesine bağlı Hacı Hasan köyünde serinlemek için gölete giren 3 çocuk, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekilerle birlikte torunlarını kurtarmak için suya giren Karabey Bodur gölette kayboldu.

        Vatandaşlar tarafından suda bulunan Bodur, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahaleye rağmen 55 yaşındaki Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bodur'un cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #giresun
        #boğulma
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