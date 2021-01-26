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Tosyalı Cezayir’de yeni bir rekora imza attı

2018'de MIDREX teknolojisi kullanarak dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı Algérie, tek bir DRI modülü ile 2.23 milyon ton/yıl üretim rakamına ulaşarak yeni bir rekor kırdığını duyurdu. Dünya çelik endüstrisine DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojileri sunan MIDREX Technologies’den yapılan açıklamada, "2018 yılında dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı Algérie, iki yıllık faaliyet süresinin sonunda tek bir DRI modülü ile 2020 yılında 2,23 M/ Ton DRI üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırdı" denildi

Tosyalı Cezayir’de yeni bir rekora imza attı
HABERTURK.COM

2018 Kasım ayında MIDREX teknolojisi kullanarak dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı Algérie, henüz iki yıllık faaliyet süresine rağmen tek bir DRI modülü ile 2.23 milyon ton/yıl üretim rakamına ulaşarak yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

Dünya çelik endüstrisine DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojileri sunan MIDREX Technologies’den yapılan açıklamaya göre, "2018 yılında dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı Algérie, iki yıllık faaliyet süresinin sonunda tek bir DRI modülü ile 2020 yılında 2.23 M/ Ton DRI üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırdı" ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin çelik üretimindeki gücünü yurtdışında da temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Bugüne kadar Cezayir’e yapmış olduğumuz yatırımın meyvelerini topladık. Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da pandemiye rağmen yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. İstihdam yaratmanın ve ülkemiz başta olmak üzere faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde ekonomiye değer katmanın önemini bir kez daha gösterdik" dedi.

'İSTİHDAMA KATKIYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz ise, "Dünya standartlarında teknolojiler kullandığımız Tosyalı Algérie’de, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında kırdığımız üretim rekoru da bunun kanıtı. Cezayir’in en büyük sanayi kuruşları arasında yer alarak, bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DRI teknolojisinin de sağladığı katkıyla dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini ürettiklerine özellikle dikkat çeken Dr. Suhat Korkmaz, “Tosyalı’nın odağında sürdürülebilirlik var. Dünyanın karbon ayak izi en düşük üretimine imza atıyoruz. Bu konudaki öncülüğümüzü sürdürmekte kararlıyız” diye konuştu.

MIDREX Technologies Başkanı ve CEO'su Stephen C. Montague de, "Küresel pandemi şartlarının yarattığı tüm belirsizliklerine rağmen, operasyonlarında büyük bir başarı sergileyen Tosyali Algérie yönetimini ve personel kadrosunu kutlarız. DRI üretim rekorunu kırmak, Tosyalı’nın yalnızca dünyanın en büyük DRI tesisinin değil, aynı zamanda entegre pelet tesisi ve çelik fabrikasının kuruluşunu ve operasyonlarını koordine etme konusundaki beceri ve bilgi birikiminin gerçek bir kanıtı" yorumunda bulundu.

İNŞAAT DEMİRİ İHRACATINDA HEDEF 600 BİN TON

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın 3 farklı kıtasında 25 tesisle üretimine devam eden Tosyalı Holding, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma vizyon ve stratejisiyle faaliyetini sürdürüyor. Yıllık kapasitesi 2.5 milyon tona ulaşan Cezayir’in ilk DRI tesisi olan MIDREX Doğrudan İndirgenmiş Demir Üretim Tesisi, bu alanda dünyanın en önemli isimlerinden ABD merkezli MIDREX Technologies ve konsorsiyum ortağı Paul Wurth ortaklığında hayata geçirildi.

Üretim esnekliği açısından önemli bir avantaj sağlayan DRI tesisi, demir atığı ve ham madde bağımlılığını büyük ölçüde azaltırken, sağladığı enerji verimliliğiyle karbon ayak izini en aza indirgendiği kaydediliyor. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte 2018 yılında başlayan inşaat demiri ihracatının, önümüzdeki yıllarda devreye alınacak yeni yatırımlarla 600 bin tona ulaşması hedefleniyor.

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