Tottenham: 3 - Atletico Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Tottenham ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur'daki mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanan İngiliz ekibi, turun ilk müsabakasında 5-2 mağlup olması nedeniyle organizasyona veda etti. Atletico Madrid ise adını çeyrek finale yazdırdı.

Tottenham'ın gollerini 52 ve 90. (p) dakikalarda Xavi Simons, 30. dakikada Kolo Muani attı. Atletico Madrid'e turu getiren golleri ise 47'de Julian Alvarez ile 75. dakikada David Hancko kaydetti.