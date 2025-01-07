Tottenham, Heung-Min Son'la sözleşme uzattı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Heung-Min Son'un opsiyonunun kullanıldığını ve mukavelesinin uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham Heung-Min Son konusunda kararını verdi.
İngiliz ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Heung-Min Son'un opsiyonunun kullanıldığını ve Güney Koreli yıldızın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
Yıldız ismin adı ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu.
32 yaşındaki futbolcu bu sezon 1.644 dakika sahada kaldı ve 23 maçta 7 gol - 6 asistlik performans gösterdi.