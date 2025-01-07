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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham, Heung-Min Son'la sözleşme uzattı! - Futbol Haberleri

        Tottenham, Heung-Min Son'la sözleşme uzattı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Heung-Min Son'un opsiyonunun kullanıldığını ve mukavelesinin uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:25
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        Tottenham, 'Son' kararını verdi!
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        İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham Heung-Min Son konusunda kararını verdi.

        İngiliz ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Heung-Min Son'un opsiyonunun kullanıldığını ve Güney Koreli yıldızın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

        Yıldız ismin adı ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu.

        32 yaşındaki futbolcu bu sezon 1.644 dakika sahada kaldı ve 23 maçta 7 gol - 6 asistlik performans gösterdi.

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