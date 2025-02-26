Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, Premier Lig'in 27. haftasında sahasında Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Ligde ve Avrupa'da bir türlü istenilene veremeyen Manchester City kötü gidişe dur demek istiyor. Tottenham ise Manchester City engelini geçip üst sıralara tırmanma hedefinde. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan oynanacak mücadele öncesinde, "Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Tottenham-Manchester City mücadelesinin maç saati...
Premier Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oluyor. Tottenham sahasında Manchester City'i ağırlıyor. Aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan iki takımı karşı karşıya getirecek olan mücadelede, İngilz hakem Jarred Gillett düdük çalacak. Peki, "Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Tottenham-Manchester City maçı hangi kanalda?" İşte Tottenham-Manchester City maçının yayıncı kuruluşu...
TOTTENHAM-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Tottenham-Manchester City maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.
TOTTENHAM-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.