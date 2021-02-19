Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Toygun Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Usta oyuncu Toygun Ateş neden vefat etti, hastalığı neydi?

Toygun Ateş'ten kötü haber geldi ve yoğun bakımda yattığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu Toygun Ateş bir süredir korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş kaç yaşında ve nereliydi? İşte Usta oyuncu Toygun Ateş biyografisi...

Toygun Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Usta oyuncu Toygun Ateş neden vefat etti, hastalığı neydi?

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sinema sanatçısı Toygun Ateş'ten kötü haber geldi. 66 yaşındaki usta oyuncu Ateş hayatını kaybetti. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yaptığı açıklamada, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören Toygun Ateş'in vefat ettiğini bildirdi. Ateş'in 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü belirten Beytur, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Peki, Toygun Ateş kimdir? İşte Toygun Ateş biyografisi...

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer alıyordu.

TOYGUN ATEŞ OYNADIĞI DİZİLER

Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)

İçerde (Kareaçık, 2016)

Sevda Kuşun Kanadında (Arif'in Dedesi, 2016)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)

Şeref Meselesi (Basri, 2014)

Çırağan Baskını (Sir Henry Layard, 2014)

Ağlatan Dans (Rüstem Ağa, 2014)

Kaçak (2013)

Güzel Çirkin (2013)

Huzur Sokağı (Hikmet, 2012-2013)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu kimdir?
BİYOGRAFİYıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu kimdir?
Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİDoğan Cüceloğlu kimdir?
Survivor Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? Çağrı Atakan biyografi
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor İlayda kimdir? HAYATI: İlayda Şeker kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor İlayda Şeker kimdir?
Öykü Uysal BİYOGRAFİ: Survivor Öykü Uysal kimdir? Survivor Öykü Uysal kaç yaşında, nereli, evli mi?
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Uysal kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Doğan Keser kimdir? BİYOGRAFİ: Survivor Doğan evli mi, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Doğan kaç yaşında?
Berkay Yuvakuran BİYOGRAFİ: Survivor Berkay Yuvakuran kimdir? Survivor Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, e
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor Gonca Kakar kimdir? BİYOGRAFİ: Survivor Gonca boyu kaç, nereli ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Gonca Kakar kimdir?