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Japon otomotiv üreticisi Toyota, güvenli mobilite toplumu için 1997’den bu yana geliştirdiği çarpışma testi mankeni THUMS yazılımını 2021 Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak kullanıma açacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, sanal insan vücudu yazılım programı olan THUMS, trafik kazalarında insan vücudunun alacağı hasarın bilgisayarda analiz edilmesini sağlıyor. THUMS’a ücretsiz erişim ile birlikte geniş bir kullanıma ulaşacak yazılımın, araç güvenliğini geliştirmesi bekleniyor.

İlk günden bu yana sürekli olarak geliştirilen yazılımın son olarak 6'ıncı versiyonu geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Son yazılımla birlikte iskelet yapıları, beyin, iç organlar ve kaslar dahil olmak üzere farklı cinsiyet, yaş ve fizik özellikleriyle bir dizi modelleme simülasyonları da uygulanabiliyor.

THUMS yazılımının, çarpışma testlerinde sıklıkla kullanılan fiziksel kaza mankenlerine göre daha hassas ve daha gerçekçi insan vücudu modellemesine sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede kaza sonucu yaralanmalarının daha detaylı analizinin yapılabildiği vurgulanıyor.

THUMS'ın şu anda küresel olarak araç geliştirmelerinde 100’ün üzerinde otomobil üreticisi, tedarikçi, üniversite ve araştırma enstitüsü tarafından kullanıldığı bildirilirken, aynı zamanda araç güvenliği değerlendirmesi yapan organizasyonların da THUMS’un sanal testlerini kullanmayı planladığı bilgisi verildi.