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Japon otomotiv üreticisi Toyota, Avrupa’da Hollandalı VDL Groep ile güçlerini birleştirerek Avrupa’da sıfır emisyonlu hidrojen teknolojisine sahip ağır ticari araçları kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bu işbirliği, karayolu taşımacılığı sektöründe dekarbonizasyonu hızlandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda Toyota Avrupa’nın 2040’a kadar tamamen karbon nötr olma hedefine de önemli katkılar sağlanması bekleniyor.

Öte yandan, söz konusu işbirliğiyle birlikte lojistik rotalarda karbon azaltımı için büyük bir potansiyel görülüyor.

Hidrojen sistemlerinin daha düşük kütleye sahip olması, ağır ticari araçların daha fazla yük taşımasına imkan tanıyor. Bununla birlikte hidrojenin hızlı bir şekilde ikmalinin yapılması da taşımacılık için büyük avantaj sağlıyor. Dizel yakıt kadar hızlı doldurulabilen hidrojenin daha yoğun kullanımı ise, sürdürülebilir altyapının olgunlaşmasına da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

VDL Groep’un ilk yakıt hücreli ağır ticari aracı 2023 yaz aylarında yollara çıkacak ve sayı kademeli olarak artırılarak sonbahar aylarından itibaren Toyota Avrupa’nın lojistik rotalarında yerini alacak.