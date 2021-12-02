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Sakarya'da üretim yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ’de üst düzey yönetici değişikliği yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo’nun Japonya’da yeni bir göreve atanması ile birlikte, Erdoğan Şahin yeni Genel Müdür ve CEO’luk görevine atandı.

1965 yılında Elazığ’da doğan Erdoğan Şahin İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Toyota kariyerine 1992 yılında yeni kurulmuş olan Toyotasa organizasyonunda Kalite Mühendisi olarak başladı. Şahin, iki yıllık Toyota Japonya eğitimi sonrası, 1994 yılında Türkiye’de üretilen ilk Toyota modeli olan 7'inci nesil Corolla’nın üretim hazırlıklarını yapan ekipte yer aldı.

Sonraki yıllarda, üretilen tüm yeni modellerin devreye alınmasında aktif görev alan ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de farklı bölümlerde üst düzey sorumluluklar üstlenen Erdoğan Şahin, 2013 yılında dört yıl sürecek olan Brüksel merkezli Toyota Avrupa Lojistik Direktörlüğü görevine atandı.

Bu görevin sonrasında 2017 yılında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam eden ve 2020 Ağustos ayı itibariyle atanmış olduğu Toyota Çekya Fabrikası’nda Proje Şef Liderliği görevini halen yürütmekte olan Erdoğan Şahin, 1 Ocak 2022 tarihinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.

Toyota’nın Avrupa operasyonuna bağlı 9 tesisten biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 1990 yılında Sakarya’da kuruldu ve 1994 yılında Corolla sedan modeli ile seri üretim faaliyetine başladı. Fabrikada hali hazırda üretilen Corolla ve C-HR modelleri, dünyada 150'yi aşkın ülkeye ihraç ediliyor.