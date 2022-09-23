Toyota Rusya fabrikasını kapatıyor

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Japon otomotiv üreticisi Toyota, Rusya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şirketin St. Petersburg'daki fabrikasının kapılarının kapatılacağı belirtildi.

Yılda 100 bin araç üretim kapasitesi bulunan fabrikada Camry ve RAV4 modelleri üretiliyordu.

Toyota, Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile Rusya'daki tesisinde üretime geçici olarak ara vermişti.

Bakanlık, Toyota'nın tüm sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanı sıra personele önemli ek ödemeler yapılmasını sağlayacağını, Toyota ve Lexus otomobillerinin satış sonrası hizmetlerini sürdüreceğini ve bayi ağını koruyacağını söyledi.

Rusya'daki birçok fabrika, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya silahlı kuvvetler göndermesinin ardından, parça kıtlığı ve Batının yaptırımları nedeniyle üretimi askıya aldı ve işçileri izne çıkardı.

General Motors (GM), Daimler, BMW, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Volvo, Porsche, Bentley Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde Rusya'daki araç satışlarını durdurma kararı almışlardı.

Toyota'nın Fransız rakibi Renault ise, Rusya’daki tüm varlıklarını Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalamıştı. Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almıştı.