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Toyota ve Panasonic elektrikli otomobiller üzerinde yeni bir işbirliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, iki Japon üretici lityum iyon batarya geliştirecek. Söz konusu bataryalar hibrit otomobillerde kullanılacak. 2022 yılında hazır olacak bataryaların Japonya'da üretileceği kaydedildi.

Toyota ve Panasonic, bir süre önce Prime Planet Energy & Solutions ortak şirketini kurmuşlardı. Toyota'nın şirkette yüzde 51 hissesi bulunurken, Panasonic'in ise yüzde 49 kontrolü bulunuyor.

Prime Planet Energy & Solutions'ın batı Japonya'daki fabrikasının yıllık 500 bin batarya üretim kapasitesinin olduğu belirtiliyor.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Küresel elektrikli araç pazarının ilerleyen yıllarda hızlı bir şekilde büyümesi bekleniyor" değerlendirmesi yer aldı.

Yakın bir geçmişe kadar pazarda en çok söz sahibi şirket olarak öne çıkan Panasonic, özellikle Çinli üreticilerin de batarya konusundaki atılımları ile kendini çetin bir rekabetin ortasında buldu.

Bir zamanlar Tesla'nın tek batarya tedarikçisi olan Panasonic, artık Çinli ve Koreli üreticiler Samsung SDI, LG Chem ve CATL ile rekabet ediyor.

Japonya'nın en büyük otomotiv üreticisi Toyota ise, geçtiğimiz ay yıllık elektrikli araç satışlarının 2025 yılında 5.5 milyon adede yükseleceğini ve bunun beklenenden 5 yıl önce gerçekleşeceğini bildirmişti.