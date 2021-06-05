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Toyota yeni modelini üreteceği ülkeyi açıkladı

Toyota, yeni A segment modelini üreteceği açıkladı. Japon markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota Yeni Global Mimari (TNGA) mimarisini kullanacak model Çekya'da üretilecek. Böylece, aynı tesiste Yaris üretiminin yanı sıra, GA-B platformunu kullanan ikinci TNGA mimarisine sahip A segmenti model de üretilmiş olacak

Toyota yeni modelini üreteceği ülkeyi açıkladı
HABERTURK.COM

Japon otomotiv üreticisi Toyota, yeni A segmenti modelini Çekya’da bulunan “Toyota Motor Manufacturing Czech Republic” (TMMCZ) fabrikasında üreteceğini açıkladı. Böylece, Kolin’deki fabrikada, Toyota Yeni Global Mimari (TNGA) mimarisini kullanan ikinci modelin üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Çekya’daki fabrikada TNGA altyapısını kullanan yeni nesil Toyota Yaris üretiminin yanı sıra, GA-B platformunu kullanan ikinci TNGA mimarisine sahip A segmenti modeli de üretilmiş olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın yeni A segmenti modeli, geliştirilmesinden üretimine kadar her açıdan Avrupalı bir otomobil olacak. Bu yeni model aynı zamanda, Toyota’nın 2025’te yıllık satışlarını 1.5 milyona çıkarma hedefine ulaşma konusundaki hedefine de büyük katkı sağlayacak.

Toyota’nın Avrupa’daki büyümesi konusunda önemli bir adım olacağı belirtilen A segmenti model, aynı zamanda konumlandırılmasıyla daha ulaşılabilir bir Toyota modeli kimliğine sahip bir noktaya konumlanacak. Yaris ve Yaris Cross ile aynı platformu paylaşan model, giriş segmenti bir model için gerekli ekonomik ölçeklerin ulaşılmasının da önünü açacak.

Bununla birlikte, yeni A segmenti araç, üretim adedi planları ve lansman zamanlaması ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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