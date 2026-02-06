Toyota’da sürpriz CEO değişimi
Japon otomobil üreticisi Toyota, CEO Koji Sato'nun görevinden ayrılacağını ve koltuğu mali işler direktörü Kenta Kon'a devredeceğini açıkladı. Sato başkan yardımcılığı görevine geçerken, şirketin artan finansal ve stratejik karar süreçlerinde Kon'un uzmanlığından yararlanılması hedefleniyor
Dünyanın en çok satış yapan otomobil markası Toyota'nın üst yönetimde sürpriz bir değişikliğe gidiyor.
Bu kapsamda, Japon şirketin CEO’su Koji Sato’nun üç yılın ardından görevinden ayrılacağı, yerine şirketin mali işler direktörü (CFO) Kenta Kon’un geçeceği açıklandı.
Yapılan duyuruda, Sato’nun başkan yardımcısı ve baş sanayi sorumlusu görevini üstleneceği belirtildi.
Toyota'da yapılan üst düzey yönetim değişikliği, Toyota’nın forklift üreticisi iştiraki Toyota Industries’i satın alma planı nedeniyle artan eleştirilerin gölgesinde yapıldı. Azınlık hissedarlar, söz konusu anlaşmayı şeffaflıktan uzak ve düşük değerli olmakla eleştiriyor.
Reuters'in aktardığına göre, bu değişim piyasalar tarafından büyük ölçüde beklenmiyordu. Toyota, açıklamayı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte yaptı. Şirket, zayıf yen ve maliyet düşürme adımlarının etkisiyle yıl sonu kâr beklentisini de yaklaşık yüzde 12 artırdı.
HEDEF ÇİNLİ RAKİPLER
Yeni görev dağılımına göre Kenta Kon şirket içi operasyonel yönetimden sorumlu olurken, Sato daha geniş çapta sektör stratejilerine odaklanacak. Bu adımın, Çinli rakiplerin otomotiv sektöründe hızla güç kazanması karşısında karar alma süreçlerini hızlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.
Hâlihazırda Toyota’nın mobilite teknolojileri iştiraki “Woven by Toyota”da da finans yönetimini yürüten Kon’un, şirketin yazılım alanında Çinli rakipleriyle arasındaki farkı kapatma hedefinde önemli rol oynaması bekleniyor.
HİBRİTE YATIRIMIN KARŞILIĞINI ALDI
Koji Sato, CEO'luk görevini Toyota'yı kuran ailenin torunu Akio Toyoda’dan Nisan 2023’te devralmıştı. Bu dönemde Toyota, elektrikli araçlara geçişte yavaş kalmakla eleştirilse de hibrit araçlara yaptığı yatırımın karşılığını aldı ve üst üste rekor satışlara imza attı. Şirket, geçen yıl da dünyanın en çok araç satan üreticisi unvanını korudu.
Sato’nun görev süresi boyunca Toyota hisseleri temettüler dahil yüzde 111 değer kazanarak, aynı dönemde yaklaşık iki kat yükselen Nikkei endeksini geride bıraktı.
Buna karşın Toyota, özellikle Güneydoğu Asya gibi pazarlarda BYD başta olmak üzere Çinli rakiplere karşı pazar payı kaybı yaşadı.