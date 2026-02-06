Toyota’da sürpriz CEO değişimi

Dünyanın en çok satış yapan otomobil markası Toyota'nın üst yönetimde sürpriz bir değişikliğe gidiyor.

Bu kapsamda, Japon şirketin CEO’su Koji Sato’nun üç yılın ardından görevinden ayrılacağı, yerine şirketin mali işler direktörü (CFO) Kenta Kon’un geçeceği açıklandı.

Yapılan duyuruda, Sato’nun başkan yardımcısı ve baş sanayi sorumlusu görevini üstleneceği belirtildi.

Toyota'da yapılan üst düzey yönetim değişikliği, Toyota’nın forklift üreticisi iştiraki Toyota Industries’i satın alma planı nedeniyle artan eleştirilerin gölgesinde yapıldı. Azınlık hissedarlar, söz konusu anlaşmayı şeffaflıktan uzak ve düşük değerli olmakla eleştiriyor.

Reuters'in aktardığına göre, bu değişim piyasalar tarafından büyük ölçüde beklenmiyordu. Toyota, açıklamayı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte yaptı. Şirket, zayıf yen ve maliyet düşürme adımlarının etkisiyle yıl sonu kâr beklentisini de yaklaşık yüzde 12 artırdı.

HEDEF ÇİNLİ RAKİPLER

Yeni görev dağılımına göre Kenta Kon şirket içi operasyonel yönetimden sorumlu olurken, Sato daha geniş çapta sektör stratejilerine odaklanacak. Bu adımın, Çinli rakiplerin otomotiv sektöründe hızla güç kazanması karşısında karar alma süreçlerini hızlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.