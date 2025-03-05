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        Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı nasıl olur?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara ve kıyı Ege ile Hatay ve çevresinde kuvvetli poyraz etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. Peki toz taşınımı nedir, nasıl olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:17
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        MGM tarafından duyurulan hava durumu raporuna göre yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ülkemizde Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak. Peki toz taşınımı nedir, neden ve nasıl olur?

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        TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

        Kuraklık ve çölleşme nedeniyle toz taşıma gerçekleşir. Afrika yani Sahra Çölü, Asya Gobi ve Taklamakan, Arabistan, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir.

        Türkiye ise Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenir. Ülkemizde toz taşınma ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun bir şekilde gerçekleşir. Suriye ve Irak sınırına yakın iller başta olmak üzere, güneydoğu Anadolu bölgemiz toz aşımından en fazla etkilenen yöremizdir

        Dünyadan atmosfere salınan toz miktarı yaklaşık olarak 2 milyar ton civarındadır. Toz taşınımı, solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için tehlike oluşturabiliyor.

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        TOZ TAŞINIMI NEDİR?

        Toz taşınımı, atmosferdeki toz parçacıklarının rüzgarlar ve diğer hava olayları tarafından yer değiştirilmesi olayına denir. Bu, meteorolojik bir fenomen olup, özellikle çöl bölgeleri ve kurak iklimlerde sıkça görülür.

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