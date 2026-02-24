Tozlu araç camlarını sanat eserine dönüştürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan, 4 yaşından bu yana resim yapan işitme engelli ressam Alper Kocabıyık, alışılmışın dışında bir tuval kullanıyor. Kocabıyık, tozlu araçların camlarını adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Daha önce kişisel sergi açan ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan genç sanatçı, sokakta gördüğü tozlu araçlara kayıtsız kalamıyor.

Pamuklu çubuk ve peçeteyi fırça gibi kullanarak araç camlarına çoğunlukla İstanbul manzaraları çizen Kocabıyık, çevrede dikkat çekiyor.

REKLAM

Genellikle İstanbul silüetini, tarihi yapıları ve boğaz manzaralarını işleyen genç, eserlerini büyük bir titizlikle tamamlıyor. Tozlu araç camlarında hayat bulan İstanbul manzaraları, görenleri hayran bırakıyor.

Araç sahiplerinin tepki gösterebileceği endişesini taşısa da sanat tutkusunun ağır bastığını ifade eden Kocabıyık'ın annesi, her gün birkaç araca resim yaptığını söyledi.

Anne Hafize Öztürk, oğlunun resme olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:

"Alper sürekli resim yapıyor. Sergiler açıyoruz. Günde birkaç araca çizim yapıyor. Tozlu araçları görünce dayanamıyor. Pamuklu çubuk ya da peçeteyi fırça gibi kullanıyor. Araçlarının camında resimleri gören sürücüler ise çok beğeniyor."