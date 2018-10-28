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Trabzon'da bir işhanı yöneticisi intiharlardan bıktı, bunu yaptı

Trabzon'da bir işhanında yaşanan intihar vakalarını engellemek için, apartman yöneticisi ilginç bir yol buldu. Çatıya çıkan merdivenleri demir parmaklıklarla kapatan yönetici, parmaklıklara "İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır" diye yazdı

28.10.2018 - 12:13 | Güncelleme: DHA

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki iş hanı intihar girişimlerinin adresi haline geldi. Son bir yılda 10 kişinin çatısına çıkıp intihar girişimine kalkıştığı 7 katlı binada, yöneticiler, çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıkla kapatarak önlem aldı, ‘İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır’ ve ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer’ yazılı uyarı kâğıtları astı. Önlem sayesinde iş hanında intihar girişimlerinin önüne geçilmiş oldu. Bina yöneticisi Pehlivan Karagüzel, Binamızda, kentin meydanında yer almasından dolayı sıkça intihar girişimi vakalarına yaşanıyordu. Bunun önüne geçmek adına demir parmaklıklı önlem almaya karar verdik. Çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıklarla kapattık. Parmaklıklara yazılı uyarılar astık. Uzun süredir intihar girişimi olmuyor dedi.

DHA'nın haberine göre, Kentte, Kemerkaya Mahallesi’nde yer alan 7 katlı ‘Suluhan’ adlı iş merkezinin çatısı, son zamanlarda intihar girişiminde bulunmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Artan intihar girişimi vakaları ile baş edemeyen iş merkezi yönetimi, bina içerisinde çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıkla kapatıp, kapısına da kilitle önlem aldı, ‘İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır’ ve ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer’ şeklinde yazılı uyarı kâğıtları da astı. Görenleri şaşkına çevrilen önlemle, intihar teşebbüslerinin de önüne geçilmiş oldu.

Yaklaşık 25 yılıdır iş merkezinde yöneticilik yapan Pehlivan Karagüzel, her sorunu olan kişinin, kent merkezinde de olması nedeniyle iş merkezlerinin çatısında soluğu aldığını belirterek, “Burası Trabzon'un merkezi. İnsanlar şov yapmak için çatıya çıkıyor. Aşk acısı çeken, eşiyle tartışan, işsiz ve parasız kalan soluğu bu çatıda alıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için önce demir parmaklık yaptırıp kilit taktık tüm kapılara. Baktık yine bir şekilde çatıya çıkıyorlar. Bu defa 'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır!’, ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer' gibi uyarıcı yazılar astık. Şimdi de çareyi bu yazılarda arıyoruz. Yazıları astıktan sonra çatıya çıkan olmadı. ‘İnsanlar intihar etmeye kalkışmasın’ diye elimizden geleni yapıyoruz dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR ATLAYAN OLMADI"

Son zamanlarda pek çok kişinin çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğunu hatırlatan Karagüzel, En son sevdiği kızın kendisini terk etmesi sonucu aşk acısı çektiği anlatan biri, bu binanın çatısına çıktı, intihar girişiminde bulundu. Bu kişinin ikna edilerek indirilmesinin ardından yine kısa süre sonra da başka bir kişi de aynı yere çıkmak üzereyken son anda yakalanarak bulunduğu yerden indirildi. Bugüne kadar yapılan intihar girişimlerini emniyet ekipleri ve kişilerin atlamaması için ikna etmeye gelen psikologlar önlemeyi başardı. Şimdiye kadar hiç atlayan olmadı çok şükür diye konuştu.

"ATLA ATLA’ DİYE TEPMO TUTANLAR DA OLDU"

Yaşanan intihar girişimlerinde bina çevresinde toplanan meraklı kalabalıktan ilginç refleksler de geldiğini kaydeden Karagüzel, “Yapılan intihar girişimlerinin o kadar sıradan oldu ki, artık olay anında binanın altında toplanan kalabalık “Atla Atlaö diye tempo tutmaya başladı. Kimse orada can olduğunun farkında değil. Ellerinde telefon fotoğraf çekip sıradan bir şeymiş gibi izliyorlar. Hatta tanıdıklarını arayıp izlemeye çağıran bile oluyor ifadesinde bulundu.

EN İLGİNÇ İKNA

Öte yandan, bahse konu iş merkezi çatısında yaşanan intihar girişimleri polis ekipleri ve psikologların başarılı çalışması sonucu bugüne kadar ölümle sonuçlanmadı. Sıkça intihar girişiminin yaşandığı iş merkezinde, en ilginç intihar teşebbüsü olayı geçen yıl yaşanmıştı. İşsiz olduğu gerekçesiyle çıktığı çatıda intihar girişiminde bulunan oğlu O.K.’yı ikna edip çatıdan inmesini sağlayan babası S.K., oğlunu tekme tokat döverek polislere teslim etmişti. Baba S.K., ikna ettiği oğluna kızarak “Bende işsizim elektrik paramı da veremiyorum ama intihar etmiyorum" demişti.

 

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YORUMLAR 1
  • pleksi 5 dakika önce
    ilginç yöntem
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