Trabzon'da kahreden kaza: 7 yaşındaki çocuk öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Trabzon'da ehliyetsiz bir genç sürücünün kontrolündeki araç, 7 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan M.Ö.İ, hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Trabzon'da kahreden kaza: 7 yaşındaki çocuk öldü
0:00 / 0:00
AA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde kurs dönüşü öğrenci servisinden inen M.Ö.İ, yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Bu sırada ehliyeti olmayan 17 yaşındaki G.K. idaresindeki otomobil, M.Ö.İ'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. M.Ö.İ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili otomobil ile öğrenci servisinin sürücülerini gözaltına aldı.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS ön lisans çıkmış sorular 2022: Son 5 yılın çıkmış KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarları PDF İNDİR!
GÜNDEM Son 5 yılın çıkmış sorularına bakmadan KPSS'ye ...
Prof. Görür'den 25 Ekim uyarısı: Bardağı taşıran son damla olabilir - güncel haberler
GÜNDEM "Bardağı taşıran son damla olabilir"
Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri
GÜNDEM 2022-2023 ara tatil tarihleri belli oldu!
SON DAKİKA | İstanbul Ataşehir'deki hastanede skandalı ortaya çıkaran çalışan konuştu: Doktorların odasında izleyip dalga geçiyorlardı
GÜNDEM Skandal böyle ortaya çıkmış! "Dalga geçiyorlardı"
Son dakika haberleri: İstanbul'da İstinyePark AVM'de silahlı saldırı! 2 yaralı
GÜNDEM AVM'de silahlı saldırı! 2 yaralı
Son dakika: Eşini ve çocuğunu öldüren saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
GÜNDEM Eşini ve çocuğunu öldüren saldırgan yakalanacağını ...
Bakan Ersoy Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ni başlattı
GÜNDEM Bakan Ersoy Sur Kültür Yolu Festivali'ni başlattı
KPSS Ön Lisans Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır? ÖSYM KPSS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı
GÜNDEM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama
Mustafa bebek 2 aylıktı! Katil anne konuştu! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Mustafa bebek 2 aylıktı! Katil anne konuştu!
Son dakika: Yüksek yargıda unutulan "12 yıl" düzenlemesi
GÜNDEM Yüksek yargıda unutulan "12 yıl" düzenlemesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.