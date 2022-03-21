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Trabzon'da heyelan sonrası boşaltılan sitede naylonlu önlem

Trabzon'da, heyelan sonrası 20 dairesi boşaltılan sitedeki 2 binada oturanlar, olası toprak kaymasına karşı zemine naylon serdi. Bahçe alanının bir anda koptuğunu belirten Yusuf Bıyık, "Naylonlu önlem aldılar, ne kadar fayda sağlar; bilmiyoruz" dedi.

Trabzon'da heyelan sonrası boşaltılan sitede naylonlu önlem
Heyelan sonrası boşaltılan sitede naylonlu önlem
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DHA

Fatih Mahallesi'nde, önceki gün öğle saatlerinde, 5'er katlı 5 bloktan oluşan Çiçek Apartmanları Sitesi'nin arka bahçesinde, kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla istinat duvarının bir kısmı çöktü. Yakın çevre zeminde ve site etrafındaki duvarda çatlaklar oluştu. İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı sitenin C ve D bloklarındaki 20 daire, tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarının yanına giderken, bir kısmı da otellere yerleştirildi.

POLİS NÖBETİ

Mühürlenen binaların önünde polis ekipleri de nöbet tutmaya başladı. Ekipler, emniyet şeridi çekilen sitenin apartman ve bahçe girişine izin vermedi. AFAD, belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede teknik inceleme başlattı. Riskli alandan örnekleri alınan binalarla ilgili teknik rapor hazırlanacağı belirtildi. Binalarla ilgili kararın, raporun ardından verileceği öğrenildi. Sitenin bazı sakinleri de yağış sonrası olası toprak kaymasına karşı zemine naylon sererek önlem alındı.

"BÜYÜK KORKU YAŞADIK"

Boşaltılan binada kardeşinin oturduğunu belirten Şenol Küçük, "Zeminde kaymalar meydana gelmiş ama sebebini bilmiyoruz. Polis ekipleri, boşaltılan binaların önünde nöbet tutuyor. Vatandaşların bir kısmı otellere yerleştirildi bir kısmı da aile, eş, dost, akrabanın evine gitti. Benim kardeşim bu binada oturuyor. O da benim evime geldi. Akıbetlerinin ne olacağını biz de bilmiyoruz" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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