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        Haberler Bilgi Gündem Trabzon'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi bugün Trabzon'da okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik açıklama yaptı mı?

        Trabzon'da bugün okullar tatil mi, Valilik açıklama yaptı mı?

        Türkiye'de birkaç gündür devam eden fırtına, lodos, sağanak ve yer yer kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte çocukların güvenliğini sağlamak için Valiliklerden arka arkaya tatil açıklamaları geliyor. Peki, 25 Kasım Pazartesi bugün Trabzon'da okullar tatil mi, okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:18
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        Türkiye birkaç gündür kuvvetli yağış ve soğuklardan geçiyor. Ülkenin dört bir yanı olumsuz hava koşullarının altına kalırken, birçok şehrin Valiliklerinden gelen arka arkaya açıklamalar doğrultusunda okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, 25 Kasım Pazartesi, 2024 Trabzon'da okullar tatil mi, ders var mı? İşte, detaylar...

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        25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Trabzon'da 25 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi.

        Trabzon'da il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 2 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildi.

        Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime; Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt ilk ve ortaokulu, Çankaya ilk ve ortaokulu ile Erenler ilk ve ortaokullarında, bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime; Tonya ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda; Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime; Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime; Düzköy ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.

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        TRABZON'DA 26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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